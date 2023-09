Calcio serie C, Perugia - Pontedera: i protagonisti della partita

La dura battaglia con il Pontedera è terminata senza vincitori nè vinti. Probabilmente Francesco Baldini questa partita se la immaginava esattamente così e la sua idea espressa nel post gara è ben chiara: "Guardiola disse che giocare contro Gasperini era come andare dal dentista. Il paragone è quello: giocare con una squadra che ti marca a uomo è complicatissimo, così come per un allenatore trovare le contromosse soprattutto se non salti l'uomo. Penso che i ragazzi siano stati bravi. Alleno una squadra che non vuol mai perdere". La squadra alla fine non ha mai perso la testa: "Contro queste squadre non puoi fare il tuo calcio. Se ti ripartono rischi di prendere gol. Dell'Orco era andato via sulla fascia perché era quello che doveva fare, poi nel rientrare ci siamo fatti trovare scoperti. Sapevamo che alla distanza potevano allentare le marcature e siamo venuti fuori". Il pericolo sembrano essere le troppe ripartenze "Mi piacciono le squadre che provano a vincere. Devo dire che rispetto agli anni scorsi ne subiamo di meno". Poi su alcune scelte: " Chi è subentrato ha fatto bene. Ho optato per Dell'Orco perché a Rimini giocheremo sul sintetico e per lui è dura. Poi dobbiamo mettere in condizione Ricci. Vi chiedo la cortesia di frenare i giudizi". Alla fine Matos si è rivelata la carta vincente: "So che in Italia siamo 66 milioni di allenatori. Ho sentito dalla tribuna che dovevo levarlo, se lo avessi fatto sarebbe stato un problema creare superiorità". Infine ecco su cosa si deve migliorare: "Abbiamo fatto quattro partite a segno con quattro giocatori diversi. Dobbiamo occupare meglio l'area".

A salvare l'imbattibilità dei biancorossi è stato Ryder Matos, a segno dopo oltre un anno di astinenza: "Ci tenevo tanto. L'importante è che abbiamo fatto un punto. Sapevamo che queste non sono partite facili, ma siamo mentalizzati nel voler far bene". Poi sul piano personale: "Giocare così è difficile, personalmente sto bene fisicamente, erano due anni che non facevo il ritiro. La percentuale? 90%, ho perso 7-8 kg di cortisone che avevo lo scorso anno". Su presunte trattative di mercato: "Ho avuto offerte dal Brasile, ma volevo restare qua". Poi una dedica: "Alla mia famiglia, che mi ha sempre appoggiato"