Calcio serie C, Matos salva l'imbattibilità al Perugia. Con il Pontedera finisce 1-1

Finisce così. Il Perugia, malgrado non fosse nella serata migliore, è riuscito a mantenere l'imbattibilità non mollando mai il colpo. Succede tutto nella ripresa: al gol di Nicastro risponde a 10' dal termine Matos, che torna al gol dopo oltre un anno. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, al prossimo incontro.

93' ammonito Seghetti per proteste

92' Bozzolan arma il sinistro, si oppone Lewis

concessi 5' di recupero

84' ammonito Calvani per fallo su Cudrig. Intanto ancora una volta Lewis resta a terra. Perdono tempo i giocatori del Pontedera e il pubblico si innervosisce

83' un cambio per parte: nel Pontedera Provenzano per Benedetti, nel Perugia Cudrig per Vasquez

80' il Perugia pareggia: Matos raccoglie la sponda di Vasquez e di giustezza batte Lewis

75' azione personale di Kouan che termina con un tiro ben parato da Lewis

70' il Pontedera risponde con Calvani per Espeche, Pretato per Guidi e Paudice per Ianesi

64' altri due cambi per il Perugia: Vulikic per Dell'Orco e Seghetti per Iannoni

60' prova il sinistro al volo dal limite Bartolomei, palla che esce di pochissimo

59' reazione immediata del Grifo: Vasquez imbuca in area per Kouan contrastato al momento del tiro

56' Pontedera in vantaggio: Nicastro concretizza una rapidissima azione di contropiede approfittando di una sbavatura difensiva piuttosto grave

54' ammonito Guidi per fallo su Bozzolan

47' su cross da destra Benedetti è pronto a colpire, provvidenziale la chiusura di Mezzoni

Si riparte con Baldini che effettua due cambi: Lisi per Ricci e Bozzolan per Cancellieri

Termina sullo 0-0 il primo tempo tra il Perugia ed il Pontedera. Partita non esaltante fino a questo momento, con i biancorossi autori di parecchie imprecisioni che ne hanno un po' condizionato la manovra, meno fluida rispetto a Ferrara. Non sono però mancate le occasioni: da questo si dovrà ripartire in una ripresa da giocare con maggiore concretezza.

concessi 2' di recupero

43' ammonito Vasquez per gioco falloso

35' su angolo di Ricci Angella anticipa il portiere di testa, ma la palla si alza sopra la traversa

31' sinistro di Kouan dal limite che sfiora l'incrocio

29' sinistro insidioso di Cancellieri bloccato in due tempi da Lewis

27' invito in area di Iannoni per Vasquez che in girata non riesce a dare la giusta forza alla palla

26' ammonito Benedetti per fallo su Kouan

24' fiammata del Perugia che va al tiro con Matos dopo aver saltato il suo diretto marcatore, Lewis si oppone ma sulla ribattuta Ricci non è preciso

17' Pontedera già costretto alla prima sostituzione: Martinelli si infortuna nel precedente scontro di gioco e deve lasciare il posto ad Ambrosini

8' su traversone di Iannoni Vasquez prova a girare verso la porta senza trovare il pallone, la difesa ospite rimedia in qualche modo

6' replica il Perugia con un cross di Ricci che Matos prova a correggere in rete di testa, la sua battuta è imprecisa

1' subito ospiti pericolosi: su un cross da destra Nicastro prova lo stacco nei pressi della linea di porta ma il pallone, complice il disturbo di Dell'Orco, termina alto

Si parte

ore 20:43 - squadre schierate al centro del campo. Il Perugia attaccherà verso sinistra, ovvero lato curva nord

ore 20:40 - mentre le squadre si accingono a fare il loro ingresso in campo proseguono i cori contro il presidente Santopadre. La speranza è che ci si limiti alle parole naturalmente e non si passi ad altro...

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni; Angella, Dell’Orco, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Ricci, Vazquez, Matos. A disp. Abibi, Lavorgna, Morichelli, Vulikic, Bozzolan, Ebnoutalib, Giunti, Acella, Torrasi, Seghetti, Bezziccheri, Lisi, Cudrig. All. Baldini F.

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Martinelli, Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano, Catanese, Angori; Ianesi, Ignachitti; Nicastro. A disp. Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Calvini, Pretato, Ambrosini, Fossati, Paudice, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

Francesco Baldini rilancia Cristian Dell'Orco dopo parecchi mesi. Sarà lui a far coppia con Angella al centro. Per il resto non ci sono tanti cambiamenti rispetto a quanto successo a Ferrara: Mezzoni e Cancellieri sono i terzini, a centrocampo conferme per Iannoni, Bartolomei e Kouan. Ricci, Vasquez e Matos componogono il trio d'attacco, con Lisi che resta a riposo. Il Pontedera sceglie il doppio trequartista, ovvero Ianesi ed Ignachitti alle spalle dell'ex Nicastro.

Conferma cercasi

Il Perugia contro la Spal, potenzialmente una delle rivali più accreditate, ha stupito tutti per qualità di gioco, capacità di produrre occasioni, e tenuta fisica. Quello di serie C è un campionato che non conosce pause e propone per stasera il primo turno infrasettimanale della stagione. Al Curi arriva un Pontedera ferito dalla sconfitta interna contro il Cesena, che ha fatto lanciare al suo tecnico Massimiliano Canzi una sorta di grido d’allarme. Per i biancorossi sarà la prima vera prova di questa stagione e dovranno continuare a dimostrare che la strada imboccata è quella giusta. Seguite la diretta dell’incontro su Perugia Today a partire dalle ore 20:45.