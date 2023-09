Calcio serie C, ora si dovrà fare i conti anche con il Perugia: Spal battuta al Mazza 2-1

E' finita! Il Perugia, con gioco e carattere, espugna lo stadio Mazza di Ferrara imponendosi in rimonta per due reti a una. Grandissima prestazione degli uomini di Baldini che lanciano un chiaro messaggio alle dirette concorrenti. Ora serve un po' di continuità, a partire dal turno infrasettimanale di martedì con il Pontedera. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, al prossimo incontro.

94' Del Favero la stava combinando grossa, Ricci per poco non ne approfitta

93' diagonale terra aria di Bozzolan che si alza sopra la traversa

concessi 5' di recupero

89' nel Perugia Bozzolan per Matos

87' Seghetti serve a centro area Kouan che non riesce a chiudere con il piattone

85' Matos vede Seghetti a sinistra e lo serve, chiusura provvidenziale di Carraro che si immola sul giovane attaccante biancorosso

83' ammonito Rabbi per gamba tesa ai danni di Angella. Poteva starci qualcosa in più

82' ammonito Matos per gioco falloso

81' prova un destro ancora più improbabile Rabbi, ampiamente sul fondo

80' ammonito dalla panchina Iglio per analogo motivo

79' anche Antenucci finisce sul taccuino dell'arbitro per proteste

75' nel Perugia entrano Acella per Iannoni, Dell'Orco per Cancellieri e Seghetti per Lisi

71' ancora una conclusione sbagliatissima stavolta di Rosafio. Scorrono i minuti

66' prova Antenucci ad anticipare l'uscita di Adamonis ma finisce per commettere fallo

65' nella Spal escono Maistro e Siligardi ed entrano rispettivamente Rabbi e Rosafio

64' nel Perugia esce Vasquez entra Ricci

59' Iannoni ruba la palla a Carraro e lancia il contropiede del Perugia, Vasquez prova a premiare l'inserimento del centrocampista che di testa in tuffo manda fuori

57' nella Spal c'è Bertini al posto di Parravicini

55' ci prova Siligardi dalla lunghissima distanza, palla altissima

50' Cancellieri strattona Siligardi e viene ammonito. E' il primo giallo della gara

Si riprende a giocare

La Spal si ripresenta con Dalmonte al posto di Rao

Finisce così il primo tempo. Il Perugia esibisce un gioco a tratti spettacolare e va giustamente al riposo sul 2-1 in suo favore. Nemmeno il gol di Valentini, giunto sugli sviluppi di un calcio da fermo, demoralizza i biancorossi, che trovano la forza di attaccare a testa bassa e ribaltare il match con un uno due mortifero firmato Iannoni e Vasquez. Si spera ora che gli uomini di Baldini possano reggere fisicamente e continuare su questa strada. A più tardi per la cronaca della ripresa.

2' di recupero

44' FENOVASQUEZ! Il Perugia la ribalta grazie all'argentino, che riceve palla da Kouan ed in caduta scarica un destro che va a morire nel sette

41' pareggio del Perugia! Gran palla di Mezzoni per Iannoni che brucia sull'uscita Del Favero e regala il giusto 1-1 ai biancorossi

39' su azione d'angolo prova lo stacco Mezzoni ma la palla termina ben distante dalla porta avversaria

36' Siligardi fugge sulla destra e serve al limite Antenucci, che ci prova di punta e manda fuori

33' Vasquez finta di sinistro e batte con il piede opposto, Del Favero blocca con facilità

30' Vasquez di sponda serve a rimorchio Iannoni la cui conclusione di prima intenzione è completamente sballata

24' Perugia vicinissimo al pari: su cross di Mezzoni un batti e ribatti favorisce Vasquez, il cui diagonale finisce largo di pochissimo

22' Siligardi arma il sinistro da circa venticinque metri ma non trova lo specchio

19' altro traversone di Cancellieri, prova lo stacco Vasquez ma l'ex Gubbio, complice il disturbo del suo marcatore, impatta male la sfera che si perde sul fondo

9' cross insidioso di Cancellieri, nessun biancorosso arriva alla devizione vincente

6' la Spal alla prima occasione va in vantaggio: su angolo di Siligardi Valentini elude la guardia di Vulikic e di testa batte imparabilmente Adamonis

4' splendida la rifinitura di Lisi per Iannoni che calcia in precario equilibrio spedendo la sfera sopra la traversa

Partiti

Le formazioni ufficiali

SPAL (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Valentini, Arena, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi, Antenucci, Rao. A disp: Alfonso, Meneghetti, Peda, Breit, Celia, Fiordaliso, Contiliano, Bertini, Collodel, Iglio, Puletto, Dalmonte, Rosafio, Orfei, Rabbi. All. Di Carlo

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Matos, Vazquez, Lisi. A disp: Abibi, Morichelli, Dell’Orco, Bozzolan, Ebnoutalib, Giunti, Acella, Torrasi, Seghetti, Bezziccheri, Ricci. All. Baldini

Baldini non mostra alcun timore reverenziale e fa debuttare dal 1' Federico Vasquez, con Lisi e Matos sugli esterni. A sinistra in difesa confermato Cancellieri, mentre Kouan torna titolare come interno di centrocampo. Di Carlo gioca anch'esso con il 4-3-3 con Siligardi, Antenucci e Rao a comporre il trio offensivo.

Aria di big match

"Affrontiamo la squadra più forte del girone". Parole e musica di Francesco Baldini, che lasciano intendere il tipo di match che il suo Perugia sarà chiamato ad affrontare. Dopo il Pescara i biancorossi giocheranno contro la Spal, tra le candidate al ritorno in B e anch'essa retrocessa alla fine della scorsa stagione.

Non si può dire che, al contrario degli estensi che non potranno contare sul solo Dario Sits, i Grifoni arrivino all'appuntamento nelle migliori condizioni. Baldini, che potrebbe anche pensare a cambiare modulo discostandosi dal canonico 4-3-3, è costretto a fare necessità virtù a causa delle numerose partite ravvicinate in programma, denuncia le assenze di Nicolò Cudrig, Jacopo Furlan, Simone Santoro e Yeferson Paz. La rosa appare abbastanza assortita per far fronte a degli inevitabili inconvenienti che sopraggiungono nell'arco di una stagione.

