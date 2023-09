Calcio serie C, Baldini spinge il Grifo all'attacco: "Sintetico? Dobbiamo adattarci a qualunque situazione"

Man mano che il campionato di C va avanti, come si è già potuto vedere martedì scorso, le insidie non fanno che aumentare. E molto probabilmente sarà così anche domani sera, con il match di Rimini che si disputerà su un tipo di terreno inusuale, il sintetico. Malgrado questo però non c'è più tempo da perdere: sarebbe opportuno ritrovare il gusto della vittoria e chiudere al meglio questo trittico di ferro. Per riuscirci è necessario che i valori, la cui differenza è evidente almeno sulla carta, escano fuori, e si spera che quella del Romeo Neri (terreno che non viene violato dal 1966/67, quando sulla panchina biancorossa sedeva un certo Guido Mazzetti, e per giunta quella fu l'unica volta) possa essere l'occasione giusta.

C'è un recupero da segnalare, sia dal punto di vista fisico che mentale, che è quello di Simone Santoro, che potrebbe anche trovare spazio per uno spezzone di gara. Ancora fuori invece Yeferson Paz, che ha svolto differenziato con un vistoso tutore al ginocchio e che spera di tornare a disposizione contro il Sestri Levante, e Jacopo Furlan.

Baldini riavvolge il nastro....

Il preambolo è dedicato al match precedente: "Di solito sbaglio poco per quanto riguarda le analisi post gara. Abbiamo concesso pochissimo il primo tempo, nei primi 10' della ripresa siamo stati "diversi" poi abbiamo accelerato. Potevamo anche meritare di vincerla perché il dato di pericolosità è stato sempre a nostro favore".

Niente alibi

Si gioca dunque sul sintetico, ma il tecnico non vuole scuse di sorta: "Come sapete i giocatori non lo digeriscono benissimo, ma è bene che lo facciano. Oggi faremo la rifinitura a metà strada dove troveremo un sintetico, poi dovremo essere pronti a qualunque condizione. Se le scelte di formazione possono essere condizionate da questo? Ci sono giocatori che soffrono di questo. Stiamo valutando qualche ragazzo ma chi ha il minimo problemino non giocherà perché le difficoltà sul piano fisico aumenterebbero".

L'avversario

I romagnoli, malgrado un avvio un po' incerto, non andranno sottovalutati: "Il Rimini non è facile da affrontare perché ha cambiato quattro volte atteggiamento. Conosco bene l'ambiente perché vivo da quelle parti. Sono queste le cose che mi preoccupano di più. Mi sono concentrato però sulla nostra di squadra".

Rientri importanti

Il tecnico riavrà a disposizione Santoro dopo le note vicende del mercato: "Ha fatto tre allenamenti di alto livello, ma naturalmente non basta. Con la testa però è rientrato nei ranghi. Ho chiamato il presidente e il direttore avendo riscontrato questo. È reintegrato al 100% ma giocherà quando in un periodo più lungo dimostrerà di voler aiutare questa squadra. La strada è quella giusta. Dobbiamo comunque mettere in condizione alcuni giocatori come Torrasi, Paz, Dell'Orco e Ricci. Questi nomi cambiano gli equilibri di tutte le squadre di C, non solo del Perugia".

Armi utili

Gente come Seghetti può essere importante per scardinare difese chiuse: "È molto più utile in contropiede, poi è bravo nell'uno contro uno. Sta svolgendo un ruolo di spaccare le partite, non ho dubbi che potrà giocare titolare in futuro. Ha la mia piena fiducia da quando l'ho visto per la prima volta".

Vasquez

Sul centravanti argentino Baldini afferma che "tantissime persone mi dicono che non lo conoscono. Abbiamo riscontrato qualità incredibili di disponibilità per il gruppo. È un giocatore fondamentale e chi fa questi movimenti è destinato a fare gol, non c'è niente da fare".

Mai perdere la bussola

Sembra che in trasferta i Grifoni si trovino più a loro agio: "Se troviamo un avversario che gioca risaliamo le nostre qualità. Quando invece si chiude dobbiamo avere pazienza, io per primo".

Piani B

Non è da escludere una soluzione alternativa al canonico 4-3-3: "Il 4-2-3-1? Di nascosto ci ho lavorato. Ogni allenatore deve avere un'alternativa. È una cosa che fa parte delle mie scelte, poi dobbiamo fare tante valutazioni. Se gioco 4-3-3 molti centrocampisti hanno speranze di giocare, in quell'altro caso starebbero fuori in sei".

Formazione, alcune anticipazioni

Baldini chiude così: "Ho un ballottaggio a metà campo. Rientra Lisi e gioca Vulikic. Altro non posso dire".