Calcio serie C, Pineto - Perugia, i protagonisti della partita

Quando non si sferra il colpo del ko ci sono sempre delle discrete possibilità di essere puniti. E' esattamente quello che è accaduto al Perugia, che al Mariani Pavone ha perso due punti importantissimi proprio al fotofinish. Il rammarico non può che essere dipinto sul volto del vice allenatore Luciano Mularoni, sostituto in panchina dello squalfiicato Baldini: "E' un risultato difficile da giustificare - dice il secondo allenatore ad Umbria TV - E' vero che loro hanno spinto ma il loro portiere ha fatto una grande parata e potevamo andare sul 2-0. Abbiamo sofferto ma ci sta perché il Pineto è una neopromossa e stava facendo bene. I ragazzi stanno crescendo di partita in partita. Nel gioco abbiamo fatto un po 'di fatica a costruire ma ci abbiamo provato. Questa partita richiedeva qualcosa di diverso, non abbiamo subito gli avversari che però hanno trovato il gol". Il tecnico rifiuta l'appellativo di squadra conservatrice: "Abbiamo voluto cercare di giocare a calcio ma i loro lanci lunghi ci obbligavano ad abbassarci. Come idea questa squadra non ce l'ha". Infine, sul cambio di Vasquez: "Era un po' affaticato e avevamo bisogno di un po' di gamba in più".

Abbastanza deluso anche il centrocampista Paolo Bartolomei: "C'è rammarico per aver perso due punti. Siamo stati bravi a sbloccarla, ma non nel chiuderla. Sapevamo che loro erano bravi sulle palle inattive, abbiamo commesso sull'ultima un errore che ci è costata la vittoria. Dobbiamo lavorare di più su questi particolari". Uno dei senatori precisa: "Non volevamo fare solo possesso palla, ma abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttate. La classifica? Cerchiamo di stare attaccati il più possibile, vincere in tutti i campi non è facile. Tutti contro di noi danno il 110% e non è certamente un alibi".