Calciomercato Perugia, Jacopo Furlan ha rescisso il contratto

Le assenze agli allenamenti degli ultimi giorni, unite alla non convocazione per l'ultima vittoriosa trasferta di Pontedera, non avevano lasciato adito a dubbi.

L'avventura di Jacopo Furlan al Perugia termina ufficialmente oggi: il portiere ha rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa e sarà dunque libero di cercarsi un'altra sistemazione.

Il saluto avviene dopo una stagione e mezza con 10 presenze all'attivo di cui 6 in serie B e 4 in C. Per lui dunque è alle porte una nuova esperienza.

La nota ufficiale

Il Perugia annuncia sul sito l'addio dell'estremo difensore:

"AC Perugia Calcio comunica di avere risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore Jacopo Furlan.

A lui l’augurio per le migliori fortune professionali".