Perugia, Formisano felice: "Questa è una vittoria che vale doppio"

Altro colpo esterno per il Perugia, alla quarta vittoria consecutiva, che consolida in maniera netta e decisa il terzo posto. Non tutto è filato liscio, ma per una volta le attenuanti, dovute per lo più alle assenze, ci sono tutte. Alessandro Vittorio Formisano non può che può essere il ritratto della felicità e lo mostra ai microfoni di Umbria TV: "Questa è una vittoria che vale doppio, perché ottenuta contro una signora squadra, una delle migliori secondo me per progetto e percorso intrapreso. Ci tengo a farle un applauso perché tatticamente ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a tenere e a controbattere. Peccato perché dopo il 2-0 potevamo anche fare il terzo, ma diamo merito anche agli avversari". Sull'obbiettivo il tecnico non si sbottona: "Dobbiamo continuare a migliorarsi perché non possiamo mantenere questo ritmo se non miglioriamo nei dettagli. La classifica? Vedremo di partita in partita". Qualche rischio di troppo non è mancato: "Il calcio che mi emoziona è questo, ovvero non bisogna badare sempre al sodo. Si deve osare per potere guadagnare la vittoria e non il pareggio. Finora questo atteggiamento ci sta premiando". Nota conclusiva per i tifosi: "Sono stati straordinari. Li sentiamo vicini a noi e sono l’arma in più. Sta crescendo l’entusiasmo e non dobbiamo fermarci".

Eroe un po' inatteso del match è Francesco Mezzoni, autore della doppietta decisiva: "C'è grande entusiasmo, diamo il 100% di noi e i risultati si vedono. Non bisogna mai mollare. Ho avuto un piccolo problema al ginocchio nelle scorse settimane, il mister mi ha dato subito fiducia quando sono rientrato e sulle ali dell'entusiasmo si fanno queste prestazioni". Il blitz del Mannucci potrebbe essere occasione per mettere pressione alla Torres ma il difensore non scompone: "Pensiamo partita per partita, prepareremo bene il Rimini. Daremo il massimo poi raccoglieremo quel che viene". Molto è cambiato dall'arrivo di Sylla: "Ci dà una grande mano e fa reparto da solo. Quando sei in difficoltà lì davanti tiene palla. Poi il mister è bravissimo nelle impostazioni di gioco e sul come andarlo a trovare". Sabato prossimo c'è il Rimini: "Ogni partita è storia a sé. Dobbiamo continuare su questa strada".