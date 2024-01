Calciomercato Perugia, Acella ufficialmente alla Giana Erminio

Da alcuni giorni non si allenava più con la squadra ed era già rientrato alla Cremonese, società che ne detiene il cartellino, e ora la notizia ha il crisma dell'ufficialità. L'avventura in biancorosso di Christian Acella, centrocampista che nel corso del girone di andata ha trovato poco spazio, è terminata. Il Perugia ha comunicato l'interruzione del prestito con il club grigiorosso e lo ha poi girato alla Giana Erminio, squadra che militerà anch'essa in serie C ma nel girone A.

Arriva dunque, dopo gli innesti di Sylla e Lewis, il primo movimento in uscita del Grifo, che viene ufficializzato con un breve comunicato che riportiamo:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con AS Giana Erminio per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Christian Acella, di proprietà dell’US Cremonese.

A Christian l’augurio per le migliori fortune professionali".