Calcio serie C, un Perugia cinico e spietato sbanca anche Pontedera: 2-3

Finita! Il Perugia gestisce bene il finale e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Il Pontedera ci ha provato e ha sfiorato in più di una circostanza il pari (che probabilmente ai punti avrebbe meritato), ma i biancorossi hanno mostrato maggior cinismo e ottenuto tre punti fondamentali. Grazie per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro

93' ammonito Cudrig per perdita di tempo

concessi 6' di recupero

89' i granata sfiorano il pareggio con Ianesi, che solissimo davanti ad Adamoinis manda fuori

86' il Pontedera torna ancora in corsa: cross di Angori per Delpupo, dimenticato dalla difesa biancorossa, ed è 2-3

85' il Perugia risponde con Souarè per Iannoni e Cudrig per Seghetti

84' il Pontedera sostituisce Ignacchiti con Provenzano

76' ANCORA MEZZONI! Stacco imperioso del difensore su azione d'angolo e Grifo che torna avanti di due (1-3)

71' escono nel Pontedera Benedetti per Peli ed Espeche per Selleri

70' il Pontedera vicinissimo al pari: Perretta, favorito da un rimpallo, manda fuori da posizione favorevolissima

66' ancora una conclusione di Seghetti dal limite parata bene da Ciocci

64' ammonito Mezzoni per gioco scorretto. Era diffidato e dunque salterà la prossima partita

59' nel Pontedera c'è Calvani per Martinelli

57' esce nel Perugia Lisi entra Angella

54' ammonito Sylla per gioco scorretto

53' cross da destra, stacco di Delpupo appena fuori

52' sinistro al fulmicotone di Guidi che riapre la partita

51' conclusione di Ganz dal limite centrale

50' Seghetti mette in mezzo da destra che Paz che viene anticipato allì'ultimo ma per l'arbitro non è angolo

49' replica dalla parte opposta Seghetti con una bella iniziativa terminata con un tiro centrale

48' cross di Guidi con la deviazione vincente di Ganz, ma l'attaccante era in fuorigioco e pertanto il gol viene annullato

Si riprende a giocare con il Grifo che inserisce Cancellieri per Viti

Finisce così il primo tempo. Un Perugia concreto e spietato va al riposo sul 2-0 in suo favore grazie alle reti di Sylla e Mezzoni. I biancorossi hanno sofferto a tratti l'iniziativa dei padroni di casa (Adamonis prodigioso per due volte), ma grazie al loro tasso tecnico palesemente superiore hanno trovato due gol importantissimi. Sarà ora importante continuare a giocare con ordine senza concedere palle gol agli avversari. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

1' di recupero

43' RADDOPPIO DEL PERUGIA! Cross al bacio di Lisi e battuta al volo splendida di Mezzoni che termina nel sacco

37' ammonito Viti per fallo su Delpupo

33' Ganz si gira in area e batte, Adamonis ancora miracoloso

29' ammonito Torrasi per gioco falloso

21' PERUGIA IN VANTAGGIO! Progressione di Kouan che dal limite impegna Ciocci di piede, sulla respinta Sylla è implacabile. 0-1

13' colossale occasione per il Pontedera: Ganz verticalizza per Delpupo che sfugge alla guardia di Viti e si presenta solo davanti ad Adamonis, il portiere è prodigioso

3' cross di Perretta, colpo di testa di Benedetti ben controllato da Adamonis

Si comincia

Le formazioni ufficiali

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Delpupo, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp. Lewis L., Vivoli, Calvani, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Provenzano, Ambrosini, Peli, Salvadori, Selleri. All. Canzi

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Viti; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Furlan, Abibi, Souarè, Morichelli, Angella, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Cudrig, Polizzi. All. Formisano

Fuori Angella nel reparto arretrato biancorosso, da destra a sinistra ci sono Mezzoni, Lewis e il giovane Viti. A sinistra Lisi vince il ballottaggio con Cancellieri. Davanti Sylla e Seghetti. Nel Pontedera Guidi ha la meglio su Galvani per un posto nei tre di difesa.

A caccia del poker

Gli infortuni? Alessandro Vittorio Formisano nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro. Nessuna disperazione, solo un'opportunità in più per alcuni giocatori che non si sono potuti vedere molto all'opera fino a questo momento. Malgrado questo l'obbiettivo non cambia: il Perugia, che a suon di vittorie a tratti esaltanti, ha riconquistato la terza posizione ed è fermamente intenzionata a mantenerla, sperando magari che qualcuno davanti rallenti. Il prossimo ostacolo si chiama Pontedera, squadra ostica già all'andata capace di imbrigliare i biancorossi allora allenati da Francesco Baldini: stavolta sarà diverso e fare poker, malgrado la non ottimale condizione di organico, è scopo abbastanza perseguibile.

I granata di Max Canzi non denunciano particolari assenze se non quelle dello squalificato Alessandro Lombardi e dell'infortunato Federico Marrone, e prevedono un solo ballottaggio in difesa tra Gabriele Galvani e Matteo Guidi. Verso il debutto da titolare l'ultimo arrivato Simone Andrea Ganz.

I biancorossi sono falcidiati letteralmente nel reparto difensivo e Formisano potrebbe regalare una bella vetrina a Matteo Viti, classe 2005 da Potenza Picena, già allenato nella primavera, che potrebbe fungere da braccetto di sinistra nei tre di difesa. Mancano Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic, quindi questa potrebbe essere una soluzione probante. A centrocampo sulla sinistra Francesco Lisi va verso una maglia da titolare, mentre Sylla e Seghetti formeranno la coppia titolare d'attacco.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30, così come il dopogara con commenti ed interviste.

Le probabili formazioni

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Provenzano, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp. Lewis L., Vivoli, Guidi, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Delpupo, Peli, Salvadori, Selleri. All. Canzi

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Viti; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp. Furlan, Abibi, Souarè, Morichelli, Mezzoni, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Santoro, Cudrig, Matos, Polizzi. All. Formisano