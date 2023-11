Calcio, Eccellenza: i risultati della dodicesima giornata

Vincono ancora le prime tre e la classifica continua a regalare una fuga sempre più convinta per Fulgens Foligno, Angelana e Terni Fc. Cade il Città di Castello e l'obiettivo promozione in Serie D si allontana pericolosamente. Vittorie casalinghe per Ellera e Spoleto, mentre pareggiano Atletico Bmg e Pontevalleceppi rispettivamente contro Castiglione del Lago e Narnese. Vince in trasferta il Tavernelle sul Pierantonio.

Queste le gare della dodicesima giornata:

Atletico Bmg – Castiglione del Lago 0 – 0

Branca – ACF Foligno 1 – 2

Città di Castello – Angelana 1 – 2

Ellera – Olympia Thyrus 5 – 0

Nestor – Terni Fc 1 – 2

Pierantonio – Tavernelle 0 – 3

Spoleto – Lama 1 – 0

Narnese – Pontevalleceppi 0 – 0