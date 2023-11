Calcio, Eccellenza: il programma della dodicesima giornata

La dodicesima giornata di campionato vede il big match tra Città di Castello e Angelana allo stadio Bernicchi, sfida sicuramente affascinante e che verrà particolarmente seguita dalla Fulgens Foligno impegnata, invece, sul difficile campo del Branca. La Nestor ultima in classifica aspetta la terza della classe, il soprendente Terni Fc, per una gara ricca di significati proprio in virtù dei difficili impegni delle prime due in graduatoria.

Molto interessante anche la sfida tra Atletico Bmg e Castiglione del Lago, due squadre che sulla carta si equivalgono, nonostante la tendenza negativa delle ultime giornate per i padroni di casa.

Giocano in casa Ellera con l'Olympia Thyrus, Pierantonio col Tavernelle e Spoleto col Lama, impegno in trasferta, invece, per il Pontevalleceppi con la Narnese.

Queste le gare della dodicesima giornata, in campo domani alle 14.30:

Atletico Bmg – Castiglione del Lago

Branca – ACF Foligno

Città di Castello – Angelana

Ellera – Olympia Thyrus

Nestor – Terni Fc

Pierantonio – Tavernelle

Spoleto – Lama

Narnese – Pontevalleceppi (ore 17)