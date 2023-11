Calcio, Eccellenza: i risultati della decima giornata

Continua la corsa della Fulgens Foligno in testa alla classifica: grazie al successo sul campo dell'Atletico Bmg nel big match della decima giornata, i folignati ottengono altri tre punti e continuano a viaggiare ad alto ritmo. Vincono anche Angelana e Terni Fc, uniche squadre apparentemente in grado di reggere l'intensità della capolista. Pareggia il Città di Castello in casa del Branca, stesso risultato anche per il Castiglione del Lago a Spoleto, vincono i rispettivi impegni casalinghi Ellera, Pierantonio e Tavernelle.

Queste le gare della decima giornata:

Atletico Bmg – ACF Foligno 1 – 3

Branca – Città di Castello 2 – 2

Ellera – Pontevalleceppi 3 – 0

Narnese – Terni Fc 0 – 1

Nestor – Angelana 1 – 4

Pierantonio – Olympia Thyrus 1 – 0

Spoleto – Castiglione del Lago 2 – 2

Tavernelle – Lama 2 – 1