Calcio, Eccellenza: i risultati della nona giornata

Continua a volare la capolista Fulgens Foligno che vince di misura 1 a 0 contro la Nestor, mentre l'Angelana non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro il Branca, portandosi adesso a tre punti di ritardo rispetto proprio alla Fulgens Foligno. Il big match tra Terni Fc e Atletico Bmg se lo aggiudicano i padroni di casa, adesso al terzo posto solitario, mentre per gli ospiti arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna col Città di Castello nel turno precedente.

Vince anche il Pontevalleceppi contro lo Spoleto, pareggi invece per il Castiglione del Lago con la Narnese, per il Lama con l'Ellera e per il Tavernelle sul campo dell'Olympia Thyrus.

Queste le gare della nona giornata:

Città di Castello – Pierantonio 1 – 2 (giocata ieri)

ACF Foligno – Nestor 1 – 0

Angelana – Branca 0 – 0

Castiglione del Lago – Narnese 1 – 1

Lama – Ellera 2 – 2

Olympia Thyrus – Tavernelle 0 – 0

Pontevalleceppi – Spoleto 2 – 0

Terni Fc – Atletico Bmg 2 – 0