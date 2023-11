Calcio, Eccellenza: i risultati dell'undicesima giornata

L'undicesima giornata di campionato registra una piccola frenata delle prime della classe, Fulgens Foligno e Angelana, costrette al pareggio casalingo rispettivamente contro Città di Castello e Pierantonio. Il Branca cede il passo al Ternio Fc che consolida il terzo posto e si avvicina alle prime due in graduatoria, mentre Castiglione del Lago ed Ellera continuano la loro corsa vincendo contro Nestor (ultima in classifica) e Tavernelle. Perde ancora l'Atletico Bmg, questa volta in casa del Pontevalleceppi, mentre finisce 0 a 0 il match tra Lama e Narnese.

Queste le gare dell'undicesima giornata:

Angelana – Pierantonio 1 – 1

Castiglione del Lago – Nestor 2 – 1

ACF Foligno – Città di Castello 0 – 0

Lama – Narnese 0 – 0

Olympia Thyrus – Spoleto 3 – 1

Pontevalleceppi – Atletico Bmg 1 – 0

Tavernelle – Ellera 1 – 3

Terni Fc – Branca 2 – 1