Calcio, Eccellenza: i risultati dell'ottava giornata

Le sfide più interessanti di questa giornata vedono impegnate la capolista Fulgens Foligno, vittoriosa in casa dello Spoleto per 2 a 0, e l'Angelana, a sua volta vincente in trasferta per 2 a 1 contro la Narnese. Cade, invece, l'Atletico Bmg nel big match casalingo contro il Città di Castello per 0 a 1. Consolida, quindi, il primato in classifica la squadra folignate, mentre il club di Santa Maria degli Angeli tiene il passo ad un punto di distanza.

Vittorie esterne per Castiglione del Lago e Lama, pareggi invece nelle partite tra Ellera e Terni Fc, Nestor e Branca, Olympia Thyrus e Pontevalleceppi.

Queste le gare dell'ottava giornata:

Atletico Bmg – Città di Castello 0 – 1

Ellera – Terni Fc 1 – 1

Narnese – Angelana 1 – 2

Nestor – Branca 1 – 1

Olympia Thyrus – Pontevalleceppi 1 – 1

Pierantonio – Lama 1 – 2

Spoleto – ACF Foligno 0 – 2

Tavernelle – Castiglione del Lago 0 – 1