Calcio, Eccellenza: i risultati della quinta giornata

Non mancano i colpi di scena nella quinta giornata del campionato di Eccellenza: il Città di Castello cade ancora una volta in casa contro la Narnese, mentre il Pierantonio espugna il campo della Nestor; successi interni per Angelana e Terni Fc, pareggi per la Fulgens Foligno con l'Ellera, del Branca con l'Atletico Bmg e del Pontevalleceppi col Lama.

Questi i risultati della quinta giornata:

ACF Foligno – Ellera 0 – 0

Angelana – Spoleto 2 – 1

Branca – Atletico Bmg 3 – 3

Castiglione del Lago – Olympia Thyrus 2 – 0

Città di Castello – Narnese 1 – 2

Nestor – Pierantonio 1 – 2

Pontevalleceppi – Lama 1 – 1

Terni Fc – Tavernelle 3 – 1