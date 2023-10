Calcio, Eccellenza: il programma della quinta giornata

La quinta giornata di campionato vede sfide interessanti in testa e in coda: la capolista Fulgens Foligno ospita l'Ellera, il Città di Castello cerca punti per risalire nel match casalingo contro la Narnese. Castiglione del Lago – Olympia Thyrus per togliersi dalla zona rossa.

Queste le gare della quinta giornata, in campo domenica 8 ottobre alle 15:

ACF Foligno – Ellera

Angelana – Spoleto

Branca – Atletico Bmg

Castiglione del Lago – Olympia Thyrus

Città di Castello – Narnese

Nestor – Pierantonio

Pontevalleceppi – Lama

Terni Fc – Tavernelle