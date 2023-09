Calcio, Coppa Italia Eccellenza: gare rinviate

Erano in programma per questa sera le semifinali di Coppa Italia Eccellenza, ma, in seguito al ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dal Lama, il Comitato Regionale Umbro della LND si è visto costretto a rinviare le gare a data da definirsi, in attesa della definizione di Giudizio da parte dell'organo competente.

Questa è la griglia delle gare inizialmente in programma, che, tuttavia, potrà essere rivista in seguito al Giudizio da parte del Collegio di Garanzia del Coni:

Atletico Bmg - Olympia Thyrus

Branca - Pontevalleceppi