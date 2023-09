Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: il riepilogo delle qualificate

E' stata una fase a gironi piuttosto complessa e particolare quella dei giorni scorsi, a causa di ricorsi accolti, ricorsi non accolti e decisioni del giudice sportivo in relazione alle infrazioni commesse da Città di Castello e Pierantonio nel Girone A, e dalla Nestor nel Girone C.

In attesa del sorteggio delle semifinali, in programma martedì 12 settembre con le gare che si giocheranno in turno infrasettimanale mercoledì 27 settembre, le squadre qualificate al netto delle decisioni del giudice sportivo sono le seguenti:

Girone A: Branca

Girone B: Pontevalleceppi

Girone C: Atletico Bmg

Girone D: Olympia Thyrus