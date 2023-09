Dopo la burrascosa fase a gironi, si sono decisi ieri gli accoppiamenti per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza, in programma in turno infrasettimanale mercoledì 27 settembre.

Le squadre qualificate sono Branca, Pontevalleceppi, Atletico Bmg e Olympia Thyrus.

Ecco il programma delle semifinali:

Atletico Bmg – Olympia Thyrus

Branca – Pontevalleceppi