Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il programma della terza giornata

Dopo il caso Città di Castello, il giudice sportivo esclude anche Nestor (Girone C) e Pierantonio (Girone A): a questo punto, proprio nel girone di Città di Castello e Pierantonio, si giocano tutto in gara secca Branca e Lama, mentre nel girone della Nestor è ancora tutto da decidere, anche se l'Atletico Bmg sembra essere in ottima forma.

Questo il programma della terza giornata, in campo domenica 3 settembre alle 16.30:

Girone A

Branca – Lama

Classifica:

Lama 0

Branca 0

Città di Castello e Pierantonio escluse





Girone B

Tavernelle – Pontevalleceppi

Ellera – Castiglione del Lago

Classifica:

Pontevalleceppi 6

Ellera 3

Castiglione del Lago 1

Tavernelle 1





Girone C

Fulgens Foligno – Atletico Bmg

Riposa l'Angelana

Classifica:

Atletico BMG 3

Angelana 3

Fulgens Foligno 0

Nestor esclusa





Girone D

Spoleto – Terni Fc

Olympia Thyrus – Narnese

Classifica:

Ol. Thyrus 4

Terni Fc 4

Narnese 1

Spoleto 1