Calcio, Eccellenza: il programma dell'ottava giornata

L'ottavo turno del campionato di Eccellenza è ricco di partite interessanti, a partire dalla sfida della capolista Fulgens Foligno in casa dello Spoleto che, in caso di successo, avrebbe l'opportunità di guidare la prima vera mini fuga di stagione, anche perché le due seconde, Atletico Bmg e Angelana, sono attese da impegni sicuramente più impegnativi, rispettivamente in casa contro il ritrovato Città di Castello e in trasferta con la Narnese. Partita interessante anche quella tra Nestor e Branca, con gli ospiti più che mai lanciati verso le zone alte della classifica, mentre i padroni di casa hanno sin qui raccolto veramente troppo poco e sono fermi a quota 7 punti. Impegni casalinghi per Pierantonio con il Lama, Ellera con il Terni Fc e Tavernelle con il Castiglione del Lago, trasferta invece per il Pontevalleceppi sul campo dell'Olympia Thyrus.

Queste le partite dell'ottava giornata, in programma domenica 29 ottobre alle 14.30:

Atletico Bmg – Città di Castello

Ellera – Terni Fc

Narnese – Angelana

Nestor – Branca

Olympia Thyrus – Pontevalleceppi

Pierantonio – Lama

Spoleto – ACF Foligno

Tavernelle – Castiglione del Lago