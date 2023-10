Calcio, Eccellenza: i risultati della settima giornata

Ci si aspettava una giornata scoppiettante e i pronostici sono stati rispettati: la capolista Angelana, perdendo in casa contro un brillante Atletico Bmg, cede il posto alla Fulgens Foligno che vince il match casalingo contro la Narnese. Torna al successo, seppur di misura, il Città di Castello contro la Nestor al Bernicchi. Vincono anche il Branca col Pierantonio, il Tavernelle sul campo del Pontevalleceppi e l'Ellera in trasferta contro il Castiglione del Lago. Perde in casa il Lama contro l'Olympia Thyrus e l'unico pareggio di giornata è quello tra Terni Fc e Spoleto.

Queste le partite della settima giornata:

ACF Foligno – Narnese 2 – 1

Angelana – Atletico Bmg 0 – 2

Branca – Pierantonio 2 – 0

Castiglione del Lago – Ellera 0 – 2

Città di Castello – Nestor 1 – 0

Lama – Olympia Thyrus 1 – 2

Pontevalleceppi – Tavernelle 1 – 3

Terni Fc – Spoleto 1 – 1