Calcio, Eccellenza: il programma della settima giornata

Come al solito, si preannuncia una domenica di fuoco nel campionato di Eccellenza: La Fulgens Foligno, seconda in classifica a due punti dall'Angelana capolista, ospita una temibile Narnese, distante appena due punti, per un match tra i più interessanti della settima giornata.

Altra sfida al vertice è sicuramente quella tra la capolista Angelana e l'Atletico Bmg, terzo in classifica con 11 punti, appena tre in meno rispetto alla compagine di Santa Maria degli Angeli.

Il Città di Castello va a caccia di punti nella gara casalinga contro la Nestor, mentre è pronosticabile grande equilibrio tra Branca e Pierantonio, così come tra Castiglione del Lago e Ellera.

Completano il quadro le sfide tra Lama e Olympia Thyrus, Pontevalleceppi e Tavernelle, Terni Fc e Spoleto.

Queste le partite della settima giornata:

ACF Foligno – Narnese

Angelana – Atletico Bmg

Branca – Pierantonio

Castiglione del Lago – Ellera

Città di Castello – Nestor

Lama – Olympia Thyrus

Pontevalleceppi – Tavernelle

Terni Fc – Spoleto