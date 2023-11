Calcio, Eccellenza, Città di Castello: Capezzuto pronto ad affrontare gli ex compagni

Terza partita “di cartello” consecutiva per il Città di Castello, dopo la sfida col Branca e quella con la Fulgens Foligno: questa volta, a far visita ai biancorossi allo stadio Bernicchi è l'Angelana, attualmente seconda forza del campionato, squadra compatta e molto competitiva.

Dopo due pareggi, la squadra di casa cercherà con tutte le forze di vincere il big match, in modo da accorciare le distanze con le zone alte della classifica e, per farlo, dovrà mettere in campo una prestazione di grande livello, così come si aspetta Raffaele Capezzuto, centrocampista napoletano in forza al Città di Castello e grande ex di giornata.

Queste le sue parole (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “Con l'Angelana chiudiamo un ciclo di tre partite difficili, perché anche a Branca è stata una gara molto tirata, siamo passati in vantaggio e abbiamo subìto il pareggio dopo pochissimo, siamo rammaricati per quella partita, mentre con la Fulgens Foligno il risultato di parità è giusto, anche se ho avuto un'occasione importante a pochi secondi dal termine, ma sono arrivato poco lucido e non l'ho sfruttata. C'è rammarico, ripeto, anche perché la classifica purtroppo ci dice che siamo distanti undici punti dalla capolista, sappiamo che siamo partiti male, quindi dobbiamo rimetterci in corsa e cercare i tre punti già domani con l'Angelana. Sicuramente troveremo una squadra preparata, molti giocatori li conosco bene, sono stato lì l'anno scorso, quindi sappiamo che non sarà semplice, però noi siamo preparati ad affrontare partite di questo genere, forse anche meglio rispetto alle altre. Il gol dell'ex? In realtà, io cerco di fare il massimo per la squadra, se arriva il gol, bene, per una gioia personale, altrimenti l'importante è fare del nostro meglio e giocare per i tre punti”.