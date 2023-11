Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Micheal Todini

All'indomani del pareggio sul campo della capolista Fulgens Foligno, il Città di Castello guarda già avanti e lascia poco spazio all'analisi di quanto sin qui ottenuto in termini di risultati: la squadra è in fiducia e l'aver fermato la prima della classe, seppur con un pari, è comunque qualcosa di positivo anche in prospettiva futura.

E' dello stesso avviso il responsabile dell'area marketing del club, Micheal Todini, che a fine partita si è anche complimentato col Mister per la prestazione della squadra (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “siamo stati bravi, parecchio, a contrastare la prima della classe. Tanto che alla fine mi sono congratulato con mister Armillei per l'ottima prestazione dei ragazzi, al cospetto di cotanto avversario. Però, è pur vero che con un pizzico di maggior precisione in avanti avremmo riportato a casa una vittoria di platino, capace di rilanciarci moltissimo in classifica. Da questo punto di vista forse c'è qualcosa da recriminare. Il nostro tecnico? Penso sia il nostro valore aggiunto, giochiamo sempre bene e lui sa infondere tranquillità a chi scende in campo, mettendolo nelle condizioni psicologiche per dare il massimo. Certo, mi pare che mai sino ad ora ha potuto avere tutti a disposizione e questo va considerato. Qualche ritocco nel mercato di dicembre? Da semplice tifoso direi che qualcosina dietro e, soprattutto, davanti, ci sarebbe utile assai. E, tornando a rivestire il mio ruolo 'ufficiale' in seno alla società, dico che sul reperire risorse utili per migliorarsi ci stiamo lavorando. Intanto domenica arriva l'Angelana, un' altra big che sta viaggiando di passo spedito, sarebbe proprio il caso di fermarla. Anche perché un risultato pieno contro una squadra in grande spolvero potrebbe avere il potere di, come dire, ridestare la nostra tifoseria che vedo ancora poco partecipe. Per carità, occorrono i risultati per generare entusiasmo e riconosco che siamo un po' carenti sotto questo aspetto; ma intanto sarebbe opportuno riconoscere che si stanno mettendo le basi per qualcosa d'importante, col gran lavoro del presidente Cangi e del d.s. Rondini. C'è di che essere ottimisti insomma per il futuro biancorosso, se la gente ci aiuta e ci sostiene sarà tutto meno complicato”.