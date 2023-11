Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Fabrizio Mattei

Alla vigilia della difficile trasferta sul campo del Branca, il Città di Castello è chiamato alla vittoria per provare a rimettersi in corsa definitivamente. Questo inizio di stagione ha minato molte certezze dei tifosi biancorossi, ma il campionato è ancora lungo e può riservare delle sorprese, anche se chiaramente bisogna assolutamente trovare continuità nei risultati positivi.

Il gruppo sembra unito, il lavoro in allenamento non risente di nulla e c'è un importante credo collettivo, così come racconta il giovane centrocampista classe 2004, Fabrizio Mattei (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “psicologicamente direi che stiamo molto bene e lavoriamo per portare a casa la vittoria nella partita di domani, anche se sappiamo che non sarà facile perché l'avversario è molto forte. Passo falso contro il Pierantonio? Beh, inevitabilmente lo è stato, venivamo da due bei successi, peccato per il blackout che in pochi minuti ha compromesso il risultato. Non so spiegarmi il perché di questa alternanza di prestazioni positive e negative, stiamo lavorando bene in allenamento, il gruppo c'è, davvero non so capire da cosa possano dipendere questi alti e bassi. Se ci esaltiamo contro le 'grandi'? Con l'Atletico Bmg abbiamo subito messo la partita sul binario giusto per poi continuare una prestazione di alto livello, solo così si possono mettere in difficoltà avversari di questa portata. Questo campionato mi pare molto più competitivo rispetto al passato, ci sono tante squadre con giocatori di alto livello e anche con le cosiddette piccole c'è sempre e comunque da sudare. Un pronostico? No no, scaramanzia”.