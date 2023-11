Calcio, Eccellenza: il Pierantonio vince l'anticipo col Città di Castello

Non riesce proprio ad avere vita facile il Città di Castello in questo campionato di Eccellenza: la squadra biancorossa, infatti, perde un'altra partita, la quinta in 9 gare sin qui disputate, e questa volta cade in casa contro il Pierantonio nell'anticipo della nona giornata.

Succede tutto nel secondo tempo, con il vantaggio dei padroni di casa al 55' con Posada; neanche il tempo di rendersi conto di essere davanti che il Città di Castello subisce il gol del pareggio dopo appena 4 minuti grazie alla marcatura di Aronni per gli ospiti. La rimonta del Pierantonio si completa, poi, con il gol di Salis al 71' che fissa il punteggio sul 2 a 1 che persiste fino al triplice fischio dell'arbitro.

I tre punti vanno, quindi, alla formazione ospite che, tra l'altro, sorpassa proprio i tifernati portandosi a quota 13 punti in classifica, mentre i biancorossi restano fermi a 12.

Domani il resto del programma, con i fari ovviamente puntati sulle gare della capolista Fulgens Foligno contro la Nestor e dell'Angelana, seconda in graduatoria, contro il Branca.