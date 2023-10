Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le impressioni del Mister in seconda Picchi

Il Città di Castello raccoglie tre importantissimi punti nello scontro diretto contro un ottimo Atletico Bmg e si rilancia verso le posizioni di classifica che maggiormente gli si addicono. Tuttavia, proprio in quest'ultima partita, Mister Armillei viene espulso e sicuramente salterà la prossimo partita di campionato, lasciando spazio al suo vice, Francesco Picchi.

Ecco le impressioni di quest'ultimo a proposito della gara di domenica e del suo quasi certo esordio nella prossima giornata (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “l'Atletico BMG è una signora squadra, che certo dirà la sua fino alle ultime battute. Ma noi abbiamo confermato la nostra crescita, già visibilmente in atto da qualche domenica; mancavano i risultati ed ora stanno arrivando, in linea con i progressi sul piano del gioco cui stiamo dando corso. E mi piace sottolineare come si stiano accumulando punti pesanti pur in regime di emergenza, a Bastardo è rientrato Croce, ma Valori, Dell'Orso, Stefanelli e Giabbecucci non c'erano. Segno che ciascuno fa ottimamente la sua parte, anche tra coloro che sinora hanno giocato meno. Sicuramente dobbiamo continuare a cercare la continuità, con costanza e determinazione; in tale prospettiva, l'anticipo casalingo di sabato col Pierantonio è un altro appuntamento da non fallire. Domenica tocca a me? Se emergenza chiama, io sono pronto. Con Antonio comunque a darmi le opportune dritte, in un modo o nell'altro, non avrò certo timori di sorta. Anche se il 'Bernicchi' potrebbe incutere soggezione, ma vivrò la cosa come un privilegio, nel caso”.