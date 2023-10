Calcio, Eccellenza, Città di Castello: il presidente Cangi esalta la prodezza di Davide Conti

Il Città di Castello ritrova finalmente il successo e, soprattutto, il morale che inevitabilmente si era leggermente alterato col magro bottino sin qui raccolto. Il gol del giovane Davide Conti, una vera perla di sinistro al volo da fuori area, regala tre punti ai biancorossi che adesso vogliono rimettersi al lavoro per il prosieguo del campionato.

Anche Paolo Cangi, presidente del club, si dice soddisfatto per il risultato, ma invita l'intero ambiente a non abbassare la guardia. Ecco le sue parole (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “naturalmente siamo tutti un attimino più tranquilli dopo aver ritrovato i 3 punti , ma ciò non deve farci abbassare la guardia . Per come la vedo io, ci siamo solo rimessi in carreggiata dopo un paio di pericolose sbandate, ed ora è necessario tenere in strada la macchina senza imbarcarci nuovamente in stili di guida pericolosi. Voglio ringraziare tutti i ragazzi ed il mister che, nonostante un primo tempo non straordinario, hanno saputo tener duro, con una ripresa tutto cuore e determinazione che ci ha condotto meritatamente al successo; e Davide Conti ovviamente merita lo zuccherino, per una prodezza tecnica non indifferente. Ma penso anche, ad esempio, ad un suo coetaneo come Pupo Posada, ha fatto il diavolo a quattro per 90 minuti, se proprio dovessi dare un suggerimento al nostro eccellente tecnico è proprio quello di puntare maggiormente sui nostri 'boys'. Il Mister sostiene che bisogna migliorare sull'aspetto realizzativo? Ha ragione in pieno, fra pali, rigori sbagliati, errori a porta vuota, dovevamo chiuderla ben prima. Ed invece, con quel mischione finale nella nostra area, a momenti becchiamo il goal del pari. Su questo occorre lavorare, ma ho piena fiducia nel nostro allenatore che, oltretutto, già domenica dovrebbe riavere Peluso pienamente disponibile. Uno che insomma la porta altrui la vede, e bene”.