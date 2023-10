Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Carnicelli

Il Città di Castello è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, ma per farlo deve avere la meglio sulla Narnese, avversario scomodo e con una rosa di ottimo livello, nel match di domani al Bernicchi.

Alla vigilia di questo importante impegno di campionato, il giovane difensore biancorosso Francesco Carnicelli parla del momento che sta vivendo la squadra (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “siamo reduci da un bel successo contro un avversario difficile come il Tavernelle, soprattutto considerate le diverse assenze. Adesso affrontiamo un avversario con elementi molto forti e dovremo stare attenti, anche perché le partite sono tutte difficili, abbiamo perso contro Lama e Ellera, squadre che sulla carta potevano esserci inferiori, non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. E' la prima volta che gioco in Umbria e ho notato che il nostro è un campionato molto fisico in cui si deve lottare su ogni pallone senza dare mai nulla per scontato. Siamo una squadra molto valida e, se scendiamo in campo senza paura, possiamo giocarcela con tutti, l'importante è evitare di non giocare come sappiamo. Il gruppo è molto bello, mi ci trovo benissimo. Una promessa ai tifosi? Daremo sempre il massimo e ci impegneremo sempre per portare a casa il risultato”.