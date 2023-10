Calcio, Eccellenza, Città di Castello: si dimette il DS Monni

Breve, ma intensa. Si può definire in questo modo l'esperienza di Emanuele Monni come direttore sportivo del Città di Castello. Da ieri notte, tuttavia, l'ormai ex dirigente biancorosso non fa più parte del club, avendo rassegnato le dimissioni per motivi personali (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): Monni sostiene di non avere più energie e stimoli necessari per proseguire positivamente la propria esperienza in Alta Valle del Tevere e il Presidente Cangi, seppur con qualche perplessità, non può che prendere atto di questa decisione improvvisa.