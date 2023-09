Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Capezzuto

Tre partite, due sconfitte ed una sola vittoria: questo è il “magro” bottino del Città di Castello in questa stagione. La partita di domani sul campo del Tavernelle è, per questo motivo, particolarmente importante e i tifernati devono fare i conti con assenze pesanti.

Tuttavia, per l'occasione dovrebbe partire da titolare il centrocampista Raffaele Capezzuto, ventiseienne napoletano alla seconda esperienza in Umbria dopo aver vestito la maglia dell'Angelana la scorsa stagione, pronto a dare battaglia (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “ciascuno di noi dà sempre il massimo - spiega Capezzuto -, sia che parta dall'inizio sia che subentri, siamo in tanti, tutti di buone qualità, per cui alla fine qualcuno deve star fuori, sono scelte dell'allenatore. Personalmente, quando sono chiamato in causa non mi risparmio, in nessun caso. Rispetto alla scorsa stagione, sembra esserci maggior equilibrio, anche se abbiamo disputato solo poche partite, la sensazione è che chiunque può metterti in difficoltà se non dai tutto in campo. A proposito della prossima partita, andiamo a Tavernelle per ottenere il massimo, dobbiamo recuperare i recenti passi falsi. Loro sono una matricola, ma si sono arricchiti di giocatori esperti della categoria e sicuramente ci renderanno la vita difficile. Ma noi siamo pronti e determinati, non possiamo fallire ancora”.