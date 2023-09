Calcio, Eccellenza: il day after del Città di Castello

A Città di Castello non vedevano l'ora di ricominciare e lo hanno fatto nel migliore dei modi, vincendo la gara d'esordio davanti al proprio pubblico contro un avversario tosto come l'Olympia Thyrus.

A proposito di questo inizio di campionato, ha parlato anche il presidente Paolo Cangi, soddisfatto della prima vittoria in campionato (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “E' la verità, partire col piede giusto era essenziale, anche per tirare un colpo di spugna definitivo sulle disavventure della scorsa stagione. Ma farlo bene, con una prestazione convincente era ancora più importante per come la vedo io. I ragazzi mi sono piaciuti per l'approccio al match e per la volontà di farlo proprio; bravi, così come il Mister che ha saputo metterli in guardia rispetto ad un avversario pericoloso”. C'è soddisfazione, sacrosanta, ma il presidente ha comunque qualcosa da recriminare (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “il risultato in bilico fino all'ultimo non è un fatto positivo, potevamo sfruttare le occasioni e metterlo in cassaforte; quando non chiudi le partite può capitare che ti costi caro. Non c'era tanta gente sugli spalti? E' vero, ma può essere colpa nostra, uscire dalla coppa è stato un errore imperdonabile, giocare partite ufficiali avrebbe potuto rassicurare i nostri tifosi. Domenica si va a Lama, poi di nuovo in casa contro l'Ellera, invito i tifosi a seguirci, ne vedranno delle belle”.