Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole del Ds Monni

Alla vigilia della delicata trasferta sul vicino campo del Lama, torna a parlare il direttore sportivo del Città di Castello, Emanuele Monni, vero artefice del mercato del club tifernate (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “Non ci dispiacerebbe avere i nostri tifosi in questa vicina trasferta, ma in campo ci andiamo noi e, tifosi o no, dovremo darci dentro con determinazione. Non dobbiamo farci ingannare dalla partita di coppa vinta 3 a 0 prima del caso Valori, loro ne erano consapevoli e potrebbero aver inconsciamente preso sotto gamba la partita, ma sono un'ottima squadra molto ben costruita e con un tecnico come Borgo che sa il fatto suo. Hanno un reparto offensivo tra i più qualificati della categoria. Ci vorrà la versione migliore del Città di Castello, ma siamo pronti, su questo ci si può contare”.