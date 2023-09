Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Pernici

Il giorno dopo la dolorosa sconfitta interna contro l'Ellera, il dirigente addetto all'arbitro del Città di Castello parla della partita (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “nel secondo tempo ce la stavamo cavando in maniera egregia, dopo una prima frazione obiettivamente non all'altezza. Mister Armillei aveva trovato le opportune contromisure, al pareggio di Peluso hanno fatto seguito buone trame in avanti, ed almeno una grossa occasione per raddoppiare gettata al vento. Ci abbiamo provato in tutti i modi a recuperare di nuovo, ma non c'è stato niente da fare nonostante lo strenuo impegno sino al novantottesimo”. A proposito della prossima partita, Pernici auspica un successo che a questo punto appare fondamentale per non perdere terreno rispetto alle prime (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “se lasciamo scappare quelle davanti, poi diventa tutto più complicato. Per cui non avremo molte alternative domenica, se non cercare i 3 punti”.