Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole del portiere Stefanelli

E' stata una settimana particolare in casa Città di Castello, dopo la sconfitta nel derby di Lama. Mister Armillei si è subito messo a lavorare con la squadra per preparare al meglio il big match di domenica al Bernicchi contro l'Ellera.

Nel frattempo, come di consueto, alla vigilia della partita parla uno dei protagonisti tifernati, in questo caso il nuovo numero uno biancorosso Gianmarco Stefanelli (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “Speriamo di vincere, ho visto i miei compagni molto preparati. E' stata una settimana dura perché veniamo da una sconfitta e il Città di Castello ha l'obbligo di vincere, ma speriamo bene, il Mister l'ha preparata al meglio. Era un derby e volevamo portarlo a casa, ma è andata così e preferiamo pensare alla prossima partita. Ho giocato nell'Eccellenza in Emilia Romagna, ma devo ammettere che il livello del campionato anche in Umbria è molto alto, ci sono giocatori che hanno giocato in categorie più alte e ogni volta che si scende in campo bisogna farlo con il coltello tra i denti. Ci teniamo a raggiungere gli obiettivi della società e vogliamo tutti riportare il Città di Castello nelle categorie che merita la piazza. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata dimostrata, in particolare Mister Lerda e Mister Armillei, sta a me adesso ripagarla con le prestazioni in campo. Speriamo di fare un bel regalo di compleanno ai due Mister vincendo domani”.