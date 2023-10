Calcio, Eccellenza, Città di Castello: ufficiale il nuovo Ds

Tra colpi di scena e qualche mese di troppo vissuto in situazioni talvolta inspiegabili, il Città di Castello, che pochi giorni fa ha vissuto l'inaspettato addio del Ds Emanuele Monni, nella tarda serata di ieri ha trovato l'accordo con chi prenderà il posto del dimissionario “re del mercato” tifernate: si tratta di Fulvio Rondini, figura già al lavoro in società quale responsabile del settore giovanile. Ecco le sue parole (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “non ho vissuto troppe titubanze, stante il coinvolgente entusiasmo del boss, conta su di me e non mi pareva proprio il caso di deludere le sue aspettative. Il lavoro con i giovani? Sono sicuro che Aldo Cozzari sarà perfettamente in grado di portare avanti il progetto, le linee generali son tracciate, non c'è che da continuare a seguirle. Con impegno ed abnegazione, come peraltro sta facendo l'intero staff”.