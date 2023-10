Calcio, Eccellenza, Città di Castello: il pre-partita di Mister Armillei

Alla vigilia del delicato match interno contro la Nestor, il tecnico del Città di Castello, Antonio Armillei, parla di un avversario sicuramente difficile da affrontare, ma si concentra esclusivamente sui suoi ragazzi che, a questo punto, dopo questo difficile avvio di stagione, hanno in testa solo la vittoria.

La situazione di classifica delle due squadre è simile, ma differente in virtù degli obiettivi dei due club per la stagione: gli ospiti hanno 7 punti frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, mentre i padroni di casa, tra le squadre favorite per la vittoria finale, come si sa, hanno raccolto appena 6 punti su 18, a causa delle 4 sconfitte e i 2 unici successi ottenuti sin qui.

Queste le parole di Mister Armillei (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “E' una sfida importante, ma non è uno snodo della stagione, anche se è chiaro che dobbiamo invertire la tendenza. Nel calcio contano i risultati e attualmente noi non li stiamo facendo, nonostante la mole di gioco. Ripeto, dobbiamo invertire la tendenza e cercare subito un risultato importante. La Nestor è un avversario tosto, però noi dobbiamo puntare necessariamente alla vittoria. Sulle squalifiche abbiamo delle responsabilità, anche domenica abbiamo commesso un'ingenuità che ci ha condizionato anche in vista delle partite successive. Domani avremo a disposizione Peluso in panchina e lui è un giocatore importante per la categoria. Non sono per niente preoccupato, mi è già capitato in passato di vivere un periodo complicato e ne sono quasi sempre uscito bene”.