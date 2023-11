Calcio, Eccellenza: il programma della nona giornata

Dopo le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza, torna in campo il campionato: ad aprire le danze è il match del Bernicchi tra Città di Castello e Pierantonio, in programma domani 4 novembre alle 14.45, con i padroni di casa che vogliono trovare continuità per recuperare lo svantaggio sul vertice della classifica. Domenica, invece, la capolista Fulgens Foligno gioca in casa con la Nestor, mentre l'Angelana, diretta inseguitrici, aspetta il Branca. Impegni casalinghi per Castiglione del Lago con la Narnese, Lama con l'Ellera e Pontevalleceppi con lo Spoleto, mentre il Tavernelle è di scena sul campo dell'Olympia Thyrus e l'Atletico Bmg in trasferta col Terni Fc.

Queste le gare della nona giornata, in campo domenica alle 14.30:

Città di Castello – Pierantonio (domani ore 14.45)

ACF Foligno – Nestor

Angelana – Branca

Castiglione del Lago – Narnese

Lama – Ellera

Olympia Thyrus – Tavernelle

Pontevalleceppi – Spoleto

Terni Fc – Atletico Bmg