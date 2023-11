Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Rinaldi

Sarà Città di Castello – Pierantonio il match che aprirà la nona giornata del campionato di Eccellenza: l'appuntamento è per domani 4 novembre alle 14.45 allo stadio Bernicchi di Città di Castello.

Le due squadre arrivano a questa partita ben consapevoli delle proprie potenzialità in un campionato apertissimo e ricco di sorprese. Basti pensare che la sfida in questione è tra una retrocessa dalla Serie D ed una neopromossa dal campionato di Promozione, eppure Città di Castello e Pierantonio sono separate da appena due punti in favore dei tifernati.

I padroni di casa, reduci da un complicato avvio di stagione, sembrano aver ritrovato il ritmo giusto e vengono da due vittorie consecutive, ultima delle quali contro il fortissimo Atletico Bmg, e non vogliono commettere altri passi falsi: l'obiettivo è quello di recuperare terreno sulle prime in classifica, pensiero confermato anche da una delle pedine a disposizione di Mister Armillei nel reparto offensivo, Alessandro Rinaldi.

Queste le sue parole (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “La partita di domani per noi è importante per proseguire con i risultati positivi, sperando di ottenere un successo e non perdere il terreno rispetto a chi sta davanti. Non siamo partiti alla grandissima, abbiamo avuto un periodo un po' difficile, ma speriamo che i risultati di adesso possano rilanciarci per il prosieguo del campionato. Abbiamo avuto squalifiche e infortuni che ci hanno penalizzato, pur soccombendo a queste problematiche con una rosa ampia e di qualità. Il gol? Ci sono andato vicino nelle ultime due settimane, spero di poter contribuire a portare qualche gol in più. Spero di migliorare da questo punto di vista. Un pronostico per domenica? No, c'è rispetto totale per l'avversario, buonissima squadra, e tanta consapevolezza nei nostri mezzi. Mi trovo molto bene a Città di Castello, è una piazza che merita altre categorie, sia per l'organizzazione che per lo stadio, gli spogliatoi e il campo”.