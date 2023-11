Calcio, Eccellenza: il programma della decima giornata

La decima giornata del campionato di Eccellenza è ricca di partite importanti: la capolista Fulgens Foligno gioca il big match sul campo dell'Atletico Bmg, mentre l'Angelana è impegnata in trasferta contro la Nestor. Derby tra ternane quello che vede impegnate Narnese e Terni Fc, mentre il Città di Castello è di scena a Branca per cercare di non perdere il treno dell'alta classifica. Impegni casalinghi per Ellera col Pontevalleceppi, Pierantonio con l'Olympia Thyrus, Spoleto col Castiglione del Lago e Tavernelle col Lama.

Queste le gare della decima giornata, in programma domani alle 14.30:

Atletico Bmg – ACF Foligno

Branca – Città di Castello

Ellera – Pontevalleceppi

Narnese – Terni Fc

Nestor – Angelana

Pierantonio – Olympia Thyrus

Spoleto – Castiglione del Lago

Tavernelle – Lama