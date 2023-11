Calcio, Eccellenza, Città di Castello: Giannò scalpita per la gara con la capolista

Alla viglia del big match sul difficilissimo campo della capolista Fulgens Foligno, in casa Città di Castello non mancano fiducia e ottimismo per il match e per il prosieguo del campionato: a testimonianza di ciò, le dichiarazioni di Alessandro Giannò, folignate doc, sono molto eloquenti e raccontano di un gruppo unito e compatto che sta acquisendo sempre maggior fiducia partita dopo partita, nonostante un inizio molto difficile di campionato.

Queste le sue parole (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “Dobbiamo ripartire dalla prestazione di Branca e andare a Foligno per fare la nostra partita dando il meglio di noi stessi. Per quanto riguarda me, sono contento di tornare a Foligno, però adesso c'è una partita e dobbiamo pensare solo al risultato e a giocare al meglio delle nostre possibilità. Non ho sentito nessuno della Fulgens, ho molti amici, ma domenica saremo avversari in campo. Giocare al 'Blasone' è una bella emozione, anche perché ci sono cresciuto, so benissimo cosa significa giocare in quello stadio e farà uno strano effetto giocarci da avversario. La Fulgens sapevamo che sarebbe stata una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato, noi purtroppo non siamo riusciti ad ingranare subito la marcia, ma stiamo lavorando al meglio per cercare di raggiungere ogni domenica il punteggio pieno. I miei gol hanno portato sei punti? Quello che conta è arrivare alle vittorie, al di là dei gol, anche perché siamo veramente un bel gruppo e stiamo acquisendo molta fiducia, purtroppo nel recente passato siamo stati condizionati da episodi che poi hanno deciso i risultati, ma, come si dice, il passato è passato, pensiamo al futuro. Vorrei chiedere ai tifosi di venire numerosi a fare il tifo per noi perché la squadra ne ha bisogno e ha bisogno di fiducia perché sta cercando di fare il meglio partita dopo partita. La sfida di domani è complicata, ma nell'ambiente c'è fiducia”.