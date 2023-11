Calcio, Eccellenza, Città di Castello: le parole di Alvaro Bigotti

All'indomani del pareggio esterno sul campo del Branca, il segretario del Città di Castello, Alvaro Bigotti, figura di spicco del club anche se quasi sempre dietro le quinte, parla della prestazione convincente dei suoi nonostante un avversario difficile ed un campo un po' al limite (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “bella partita, di sostanza, su un terreno al limite della praticabilità e in condizioni complicate, ma ci abbiamo dato dentro con grinta e determinazione”. A proposito del gol del pareggio subìto dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale, Bigotti prosegue (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “è un difettaccio che ci portiamo dietro e che ci è già costato qualche punto, così come un atteggiamento talvolta troppo compassato. In questo campionato ci vuole la clava, l'avessimo usata in precedenza come al cospetto degli eugubini ora saremmo ben più in alto. Peluso in campo dall'inizio? E' una presenza imprescindibile per noi, goal dell' 1 a 1 a parte, in campo funge quasi da longa manus di mister Armillei, tranquillizzando i compagni e spingendoli quando ce n'è bisogno. Che il cielo ce lo conservi. A proposito della prossima trasferta con la capolista Fulgens Foligno, andremo là consci di poter dire la nostra, senza timori ma con tanta voglia di dimostrare come siamo ancora in tempo, nonostante tutto, per esser protagonisti ad alto livello. C'è fiducia insomma, se ripeteremo la prestazione dell'altro giorno, daremo filo da torcere anche ai primi della classe”.