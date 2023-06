Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: il programma delle finali di ritorno

Dopo la sconfitta nella gara d’andata in casa, l’Ellera vola in Sardegna per disputare la gara di ritorno della finale dei playoff nazionali sul difficile campo del Budoni.

Lo svantaggio di due gol pesa come un macigno, ma il club corcianese vuole provarci per un sogno chiamato Serie D.

Questo il programma completo del ritorno delle finali della fase nazionale dei playoff di Eccellenza, in campo domani alle 16.30:

Budoni – Ellera (ore 15.30, andata 2 – 0)

Agropoli – Gallipoli (andata 1 – 4)

Bassano – Progresso (andata 2 – 1)

Caravaggio – Club Milano (andata 1 – 1)

Fossombrone – Agazzanese (andata 2 – 2)

Mapello – Lavagnese (andata 1 – 1)

Siracusa – Enna (andata 1 – 1)