Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: i risultati del ritorno del primo turno

Servono i tempi supplementari all’Ellera per avere ragione dello Zenith Prato: dopo i brividi dei primi 90 minuti, con lo Zenith Prato in vantaggio grazie al gol di Braccesi in apertura di secondo tempo, il pareggio di Ricci al quarto minuto del primo tempo supplementare regala ai padroni di casa l’accesso alla finale della fase nazionale dei Playoff di Eccellenza contro la corazzata Budoni.

Questi i risultati del ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza:

Lavagnese – Accademia Borgomanero 4 – 2 (giocata alle 15, andata 1 – 0)

Lavis – Caravaggio 1 – 0 (giocata alle 16, andata 1 – 6)

Promosport – Enna Calcio 2 – 3 (giocata alle 16, andata 1 – 3)

SC Ercolanese – Siracusa Calcio 1 – 2 (giocata alle 16, andata 0 – 3)

Agazzanese – Cuoiopelli 3 – 1 (andata 0 – 0)

Budoni – Boreale 4 – 0 (andata 2 – 1)

Certosa – Fossombrone 0 – 1 (andata 0 – 1)

Città dei Sassi Matera – Gallipoli Calcio 0 – 1 (andata 0 – 2)

Città di Isernia San Leucio – Agropoli 2 – 2 (andata 0 – 2)

Club Milano – Godigese 3 – 2 (andata 1 – 1)

Cuneo 1905 Olmo – Mapello 1 – 3 (andata 0 – 2)

Ellera Calcio – Zenith Prato 1 – 1 (andata 1 – 0)

Giulianova – Progresso 0 – 0 (andata 0 – 3)

Tamai – Bassano 3 – 4 (andata 0 – 1)