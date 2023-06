Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: i risultati dell’andata delle finali

La prima partita della finale dei Playoff Nazionali di Eccellenza si gioca al Fioroni di Ellera: davanti al proprio pubblico, i biancocelesti perdono 2 a 0 e si complicano la vita in vista della gara di ritorno in programma in Sardegna domenica prossima: il Budoni passa in vantaggio al decimo minuto con Santoro e trova il raddoppio nella ripresa al 51’ su rigore di Lancioni, tenuto inizialmente in panchina.

La trasferta in Sardegna di domenica prossima appare complicata per l'Ellera, vista anche la forza dell’avversario, ma la squadra di Martinelli ha dimostrato di essere forte e compatta soprattutto nei momenti di difficoltà ed è lecito attendersi un match aperto anche a possibili sorprese.

Questi i risultati dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza:

Ellera – Budoni 0 – 2 (giocata alle 16)

Agazzanese – Fossombrone 2 – 2

Club Milano – Caravaggio 1 – 1

Enna – Siracusa 1 – 1

Gallipoli – Agropoli 4 – 1

Lavagnese – Mapello 1 – 1

Progresso – Bassano 1 – 2

Le gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti domenica 18 giugno.