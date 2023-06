Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: il programma dell'andata delle finali

La prima partita della finale dei Playoff Nazionali di Eccellenza si gioca al Fioroni di Ellera: davanti al proprio pubblico, i biancocelesti cercano una vittoria per ottenere quel piccolo vantaggio che consentirebbe di volare in Sardegna per continuare a sperare nella promozione in Serie D.

Questo il programma dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza, in campo domani alle 16.30:

Agazzanese – Fossombrone

Club Milano – Caravaggio

Ellera – Budoni

Enna – Siracusa

Gallipoli – Agropoli

Lavagnese – Mapello

Progresso – Bassano

Le gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti domenica 18 giugno.