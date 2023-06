Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: andata a Ellera, ritorno a Budoni

La finale dei playoff nazionali di Eccellenza tra Ellera e Budoni, che vale un posto in Serie D, comincia in Umbria: l’andata è in programma al ‘Fioroni’ di Ellera domenica 11 giugno alle 16.30, mentre il ritorno si gioca in Sardegna domenica 18 giugno sempre alle 16.30, con la regola dei gol in trasferta che valgono doppio.

Tutta l’Umbria fa il tifo per la squadra corcianese perché, in caso di vittoria e conseguente promozione in Serie D del club biancoceleste, il Castiglione del Lago sarebbe automaticamente ripescato in Eccellenza e l’Amerina in Promozione.