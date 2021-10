Tennis, lo Junior Perugia tra le top 16 d'Italia: "Pronti a sfidare i big della A1"

A poco più di un anno dalla sensazionale promozione in A1 lo Junior Tennis Perugia si prepara a debuttare tra le top 16 d'Italia, tutte lanciate a caccia dello scudetto. La squadra gialloblù, presentata ieri (giovedì 7 ottobre) nella sede del circolo in via XX Settembre, esordirà domenica a Messina sul campo del Ct Vela di Salvatore Caruso che completa il girone dei perugini insieme al Tc Parioli del francese Arthur Rinderknech e al Tc Italia Forte dei Marmi di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia.

“Sappiamo che servirà un nuovo exploit per mantenere la categoria - spiega il capitano dei gialloblù Roberto Tarpani -, ma come sempre i ragazzi daranno tutto. Siamo arrivati sin qui con il nostro vivaio, da sempre punto di forza del club, quindi vogliamo cimentarci in questa nuova avventura con lo spirito giusto, consapevoli di affrontare grandi avversari ed anche pronti a gettare come sempre il cuore oltre l'ostacolo”.

IL CALENDARIO - Si parte come detto domenica 10 ottobre con la trasferta in casa del Circolo del Tennis e della Vela Messina, quindi domenica 17 ottobre 'prima' in casa al cospetto del Tc Italia che in rosa vanta anche nomi del calibro di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia e sette giorni dopo ancora tra le mura amiche contro il Tc Parioli, quindi le tre gare di ritorno.

IL REGOLAMENTO - Lo Junior Tennis Perugia è inserito nel girone 4 della serie A1. Il regolamento prevede che le prime 4 dei 4 gironi si qualificheranno alle semifinali playoff che poi decreteranno la squadra campione d'Italia. Le seconde classificate conquistano la salvezza, le terze e le quarte di ogni raggruppamento disputeranno i playout dai quali scaturiranno quattro formazioni salve e quattro retrocesse in A2.

LA SQUADRA - La formazione dello Junior Tennis Perugia capitanata da Roberto Tarpani è composta dall'argentino Juan Inacio Londero Picco (nr. 157 Atp), dal tunisino Skander Mansouri (nr. 402), da Francesco Passaro (nr. 594), dal serbo Tomislav Brkic (nr. 800 in singolare e nr. 53 in doppio), da Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini, Federico Cecconi e Ioannis Kontourakis.

Alla presentazione ufficiale della squadra, oltre ai maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci, hanno presenziato anche ospiti istituzionali e sponsor. “La città di Perugia è presente nel massimo livello sportivo anche con lo Junior - commenta Clara Pastorelli, assessore comunale allo Sport -. Un'altra realtà che ci inorgoglisce e per la quale ovviamente facciamo il tifo, consapevoli del grande lavoro che questo circolo ha fatto negli anni e che continua a fare”.

“Grazie ai Maestri che si cimentano quotidianamente - aggiunge Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria -. Tutto lo sport regionale, e quindi anche il tennis, è in salute perché il movimento poggia basi solide sull'operato di tante figure professionalmente straordinarie”. A fargli da eco poi le parole di Roberto Carraresi: “Il tennis umbro è in A1 grazie allo Junior e questo è un vanto per il nostro mondo - sottolinea il presidente del comitato regionale umbro della Federtennis -. Da anni siamo ai vertici come movimento e questo non può che farci piacere e ci dà ulteriore spinta per il futuro”.

Presenti infine per il mondo imprenditoriale Lorenzo Fasola e per quello delle professioni Giuseppe Fornari, che con le sigle Castello di Montevibiano, M+ Performance e Keytos Dottori Commercialisti hanno testimoniato il grande attaccamento al club di via XX settembre.